Предстоящи събития

Детайли Категория: Изследователска дейност

Нашата колега доц. д-р Йорданка Панева-Коновска получи наградата на Съюза на учените в България за високи научни постижения за 2017 г. в областта на естествените науки и е отличена с диплом за високи научни постижения.

Наградата е присъдена за монографията J. Paneva-Konovska, From Bessel to Multi-Index Mittag Leffler Functions: Enumerable Families, Series in them and Convergence, World Scientific Publishing, 2016, London, ISBN-13: 978-1786340887, ISBN-10: 1786340887, http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/q0026.

Отличията от конкурса ще бъдат връчени по време на тържественото събрание, посветено на 1-ви ноември – Денят на народните будители и българските учени, което ще се проведе на 30.10.2017 г. от 11:00 ч. в Големия салон на БАН.